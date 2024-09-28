Россиян предупредили об опасных веществах в большинстве косметики

Потребительский союз: в 65% косметики в РФ есть опасные для здоровья вещества

В 65% продаваемой в России косметической продукции содержатся опасные для здоровья вещества. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование Национального союза защиты прав потребителей.

По результатам мониторинга рынка косметики массового сегмента специалисты также обнаружили, что в 76% нет никакой информации о противопоказаниях для применения.

В союзе отметили, что всего в перечне запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции веществ находится 1680 наименований. Их вредность, например, также доказывали в ходе судебных процессов. В перечне разрешенных к использованию веществ — 332 названия.

Кроме того, каждый пятый товар продают без указания срока годности либо просроченным. Однако основное выявленное нарушение — отсутствие информации о составе на русском языке. Названия химических веществ в основном указаны аббревиатурами, а порядка 90% косметики содержит информацию о составе на латинице.

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