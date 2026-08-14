Назван простой способ проверить арбуз на избыток нитратов

Мякоть арбуза с большим количеством нитратов окрасит воду. Этот способ подойдет для проверки качества бахчевых в домашних условиях, сообщила РИА «Новости» замдиректора Новороссийского филиала «Федерального центра оценки безопасности и качества АПК», биолог Татьяна Мамонова.

«Опустите маленький кусочек алой дольки в стакан с теплой кипяченой водой. Если вода не просто помутнеет, а порозовеет, а мякоть развалится — без сожаления выкидывайте свое приобретение», — сказала она.

Изменение цвета жидкости, по словам специалиста, говорит о большой концентрации химических соединений. Они могут привести к тяжелому отравлению, особенно у детей, ведь им достаточно дозы в 40-50 миллиграммов нитратов, в то время как взрослые слягут от 400-500 миллиграммов.

Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский призвал не покупать разрезанные арбузы. От них можно подхватить сальмонеллез.