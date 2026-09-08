Назван любимый день недели телефонных мошенников

Зампред правления Сбербанка Кузнецов: мошенники чаще звонят по вторникам

Телефонные мошенники особенно активизируются по вторникам. Именно в этот день недели россияне получают каждый пятый звонок аферистов. Об этом зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил РИА «Новости» .

«Пиковым днем является вторник — на него приходится более 20% атак за неделю», — сказал он.

Кузнецов сообщил, что следом идут среда и четверг. Активность аферистов, по его информации, снижается к выходным.

Однако телефонные атаки с целью заставить человека устроить диверсию или отдать особо крупную сумму не зависят от дня недели. Зампред правления Сбербанка сообщил, что в таких случаях психологическая обработка ведется безостановочно.

Ранее Кузнецов назвал типичные для мошенников фразы. Он призвал завершать телефонный разговор, если собеседник произнесет их.