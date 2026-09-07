Россиянам назвали 10 слов и фраз, которые чаще всего используют мошенники

Мошенники в беседе с потенциальными жертвами используют определенный набор слов, среди которых часто встречаются аббревиатуры «ВСУ», «ФСБ» и «МВД», а также фразы об угрозе уголовной ответственности. Об этом на полях ВЭФ РИА «Новости» рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Что касается стоп-фраз и слов. Могу отметить такие: „ВСУ“, „ФСБ“, „МВД“, „деньги в опасности“, „грозит уголовная ответственность“», — отметил Кузнецов.

Также часто в речи проскальзывают словосочетания «безопасный счет», «код из СМС», «данные карты», «финансирование терроризма», «необходимо перевести/передать деньги».

При подозрении, что разговариваете с мошенником, необходимо прекратить общение, в ином случае есть риск, что злоумышленник «заболтает», предупредил Кузнецов. Особенно стоит обратить внимание, если речь идет о деньгах и собеседник вас подгоняет, запугивает — это явный признак мошенничества.

Мошенники привлекли ИИ для обмана россиян на сайтах знакомств. Боты теперь не только отвечают на сообщения, но и сами инициируют знакомства, а потом «разводят» жертву на дорогие подарки или денежные переводы.