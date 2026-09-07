Украинские колл-центры нацелились на диверсии

Львова-Белова: украинские колл-центры с мошенничества перейдут на диверсии

Украинские колл-центры могут изменить направление работы и вместо финансового мошенничества начать активнее вовлекать людей в диверсионную деятельность. Такое мнение РИА «Новости» высказала уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, российские власти и банки усиливают меры против вывода похищенных денег, поэтому мошеннические структуры могут искать новые способы воздействия на людей.

«Колл-центры будут перестраиваться на работу по привлечению людей к диверсиям», — сказала Львова-Белова.

Омбудсмен отметила, что на Украине работает более 500 таких центров, которые ежедневно совершают свыше миллиона звонков.

Львова-Белова также обратила внимание на возможные риски для несовершеннолетних. В новом учебном году за парты сели около 18 миллионов российских школьников, и при таком числе звонков злоумышленники теоретически способны за несколько недель связаться с огромным числом детей.

Ранее в МВД рассказали, как именно мошенники связываются с жертвами.