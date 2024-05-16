«Навсегда останутся в моем сердце». Дюмин эмоционально попрощался с Тульской областью | 360°

Общество 16 мая 2024, 15:11 «Навсегда останутся в моем сердце». Дюмин эмоционально попрощался с Тульской областью Новый помощник президента Дюмин прослезился, прощаясь с Тульской областью Пресс-служба Кремля

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Назначенный на должность помощника президента России Владимира Путина Алексей Дюмин прослезился, когда прощался с Тульской областью. Видео с церемонии опубликовало информационное агентство «Тульская пресса».

Речь Алексея Дюмина в Доме Дворянского собрания, где сегодня он прощался с регионом, была эмоциональной и трогательной.

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«Тульская область, Тула, навсегда останутся в моем сердце», — сказал Алексей Дюмин и прервался.

Экс-губернатор едва сдерживал слезы. Он даже отвернулся на время, чтобы успокоиться. Зал начал ему аплодировать.

«Аллергия», — объяснил он после паузы.

Алексею Дюмину присвоили звание «Почетный гражданин Тульской области» и вручили нагрудный знак. Политик поблагодарил за внимание всех собравшихся.

«Я никуда от вас не денусь», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 14 мая назначил своим помощником Алексея Дюмина, освободив его от должности губернатора Тульской области. В начале месяца глава государства встречался с Дюминым и обсуждал социально-экономическое развитие региона. Исполняющим обязанности главы Тульской области после ухода Алексея Дюмина стал первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев.