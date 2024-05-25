Открытие шлюзов на ДнепроГЭС принесет пользу России, Украина же от таких действий может пострадать. Об этом сказал РИА «Новости» глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура.

По словам чиновника, при открытии шлюзов дополнительная вода будет поступать в Северо-Крымский канал — а это полезно для сельского хозяйства.

«Если уровень воды в Каховском водохранилище поднимется до отметки 16 метров, вода пойдет в Северо-Крымский канал. Это даст дополнительно воду для орошения земель фермерских хозяйств. В Днепровском водохранилище снизится уровень воды», — объяснил Гура.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВСУ открыли все шлюзы на ДнепроГЭС, чтобы вызвать массовый сброс воды в регионе. Он предупредил, что острова в дельте Днепра находятся в зоне возможного подтопления.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов опроверг информации Сальдо. По словам общественника, шлюзы на ДнепроГЭС остались закрытыми, открыли только шандорные затворы.