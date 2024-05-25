«Перепутали с шандорами». Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов на ДнепроГЭС

Рогов: на ДнепроГЭС открыли шандорные затворы, а не шлюзы для сброса воды

Шлюзы на ДнепроГЭС остались закрытыми, открыли только шандорные затворы. Об этом в своем Telegram-канале написал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

По его словам, информация об открытых украинскими боевиками шлюзах станции не соответствует действительности.

«Шлюзы на плотине ДнепроГЭС по-прежнему закрыты. Вероятно, в оценке происходящего закралась неточность — шлюзы перепутали с шандорными затворками на гребле ДнепроГЭС», — написал общественник.

Рогов добавил, что писал об открытии шандоров после российского ракетного удара по машинному залу станции еще 22 марта. Генераторы были повреждены, поэтому ДнепроГЭС не могла производить электроэнергию.

По его словам, необходимо было сбросить воду, что и начали делать, причем напрямую, через открытие шандорных затворов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об открытии всех шлюзов на станции.