ВСУ открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, чтобы вызвать массовый сброс воды в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления», — уточнил он.

По его словам, после сброса вода будет прибывать в течение нескольких дней.

Информация о сбросе воды на станции появилась также в Telegram-канале «Два майора», авторы которого предположили, что противник, вероятно, пытается преувеличить причиненный ущерб станции. Другой вариант — реакция ВСУ на успешные действия российских войск в островной зоне поймы реки Днепр в Херсонской области.

Ранее российские бойцы нанесли удар по украинским диверсионным группам на Херсонском направлении, находящиеся в населенных пунктах Антоновка, Приднепровское и Зеленовка, а также в окрестностях Высокополья в подконтрольной Киеву части Херсонской области.