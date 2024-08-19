Национальный центр «Россия» откроется выставкой «Наследие для будущего»

В первый день работы Национального центра «Россия» откроется выставка «Наследие для будущего». На ней представят работы молодых художников, учившихся в разных странах.

На выставке планируется раскрыть тезис «Опираемся на прошлое. Думаем о будущем» и подчеркнуть, что будущее останется за человеком, если он не утратит способность творить и мыслить. Много внимания уделят сайнс-арту — направлению, в котором человек и современные технологии участвуют в творчестве на равных.

Куратором выставки станет ректор Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайловский.

«Национальный центр „Россия“, как я его вижу, должен быть, прежде всего, комфортным местом для дискуссий, местом, где можно показывать большие и небольшие выставки, связанные с судьбами людей, с эпохами, рассказывающие о разных периодах жизни страны», — заявил он.

Будут у выставки и страны-партнеры, например, Китай. С его стороны курировать проект будет ректор Тяньцзиньской академии изящных искусств Цю Чжицзе.

Мероприятие пройдет в рамках симпозиума «Создавая будущее», который состоится с 4 по 6 ноября с участием футурологов, ученых, политиков, писателей-фантастов и других. Участники обсудят развитие искусственного интеллекта, цифровое государство и роль традиционных ценностей в нем.

Президент Владимир Путин поручил создать Национальный центр «Россия» 1 июля. Он разместится в Москве на территории Экспоцентра, а в регионах создадут его филиалы.