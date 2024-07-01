Президент России Владимир Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия» для сохранения наследия одноименной выставки-форума. Распоряжение главы государства появилось на портале опубликования правовых актов.
«Его целью будут сохранение наследия одноименной выставки-форума на ВДНХ, а также демонстрация достижений РФ», — отметили в документе.
Согласно распоряжению, национальный центр создадут под управлением некоммерческой организации «Дирекция выставки достижений „Россия“». Для этого предоставят земельный участок в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.