Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия»

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия» для сохранения наследия одноименной выставки-форума. Распоряжение главы государства появилось на портале опубликования правовых актов.

«Его целью будут сохранение наследия одноименной выставки-форума на ВДНХ, а также демонстрация достижений РФ», — отметили в документе.

Согласно распоряжению, национальный центр создадут под управлением некоммерческой организации «Дирекция выставки достижений „Россия“». Для этого предоставят земельный участок в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.

Путин ранее поручил продлить работу форума «Россия» на ВДНХ до 8 июля. Торжественное открытие выставки состоялось в ноябре 2023 года. Ее планировали проводить до 12 апреля текущего года.

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