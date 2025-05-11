НАТО уличили в развернутой антироссийской кампании ко Дню Победы
Пискарев: страны НАТО перед 9 Мая развернули кампанию против России
В канун Дня Победы страны НАТО развернули массированную антироссийскую кампанию. На это указал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Депутат уточнил, что Запад привлек к кампании иноагентов.
«Зафиксированы также факты осквернения воинских захоронений и мемориалов на территории 15 стран Европы», — отметил Пискарев.
Он обратил внимание на запрет советских песен и маршей военных лет, ношение военной формы, демонстрацию Знамени Победы.
Парламентарий подчеркнул, что, несмотря на угрозы, Россия по традиции широко отметила 80-летие Великой Победы.
Глава комиссии перечислил западные страны, которые находятся «в авангарде русофобии». Это Великобритания, Германия, Франция, Литва, Латвия и Эстония.
В преддверии 80-летия Победы российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что сегодня ситуация в Европе во многом тождественна той, что была накануне начала Великой Отечественной войны.