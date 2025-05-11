Пискарев: страны НАТО перед 9 Мая развернули кампанию против России

В канун Дня Победы страны НАТО развернули массированную антироссийскую кампанию. На это указал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев .

Депутат уточнил, что Запад привлек к кампании иноагентов.

«Зафиксированы также факты осквернения воинских захоронений и мемориалов на территории 15 стран Европы», — отметил Пискарев.

Он обратил внимание на запрет советских песен и маршей военных лет, ношение военной формы, демонстрацию Знамени Победы.

Парламентарий подчеркнул, что, несмотря на угрозы, Россия по традиции широко отметила 80-летие Великой Победы.

Глава комиссии перечислил западные страны, которые находятся «в авангарде русофобии». Это Великобритания, Германия, Франция, Литва, Латвия и Эстония.

В преддверии 80-летия Победы российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что сегодня ситуация в Европе во многом тождественна той, что была накануне начала Великой Отечественной войны.