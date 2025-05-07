Вся европейская рать. На какую подлость готовы пойти наследники нацистов?
Накануне 80-летия Победы глава МИД России Сергей Лавров отметил, что сегодня ситуация в Европа во многом тождественна той, что была накануне начала Великой Отечественной войны.
«Сейчас против нас тоже сплотились под знаменем нацизма, причем в буквальном смысле этого слова, поддерживая откровенно расистский антироссийский режим Зеленского, который проводит факельные шествия и бросает в мясорубку бойцов с шевронами нацистских дивизий на рукавах. И так же, как в рамках операции „Немыслимое“, нам объявляют угрозу нанесения стратегического поражения на поле боя», — подчеркнул глава ведомства.
Именно в силу этой тождественности очень важно, по словам Лаврова, не только хранить память о героях, которые обеспечили нам будущее, но и помнить о бесценном дипломатическом опыте и уроках, «особенно в нынешней ситуации, когда против нас опять ведет войну практически вся Европа, поставленная под ружье и нацистские знамена».
Между тем, если уж брать, что называется, по Гамбургскому счету, между событиями сегодня и 84-летней давности есть одно существенное различие.
Тогда военная машина Третьего рейха, на которую действительно работала вся Европа, была куда мощнее, чем тем силы, что могла противопоставить ей Красная армия. И наша Победа в той войне действительно ковалась на основе величайшего мужества всего советского народа.
Сегодня кучка национал-глобалистов сумела выставить против нас лишь «частную военную кампанию „Украина“», правда, снабжаемую как оружием, так и разведданными всеми странами НАТО. Тем не менее даже беглый взгляд на события на фронте показывает: ситуация для ВСУ плачевная и окончательный разгром войск киевского режима — вопрос времени.
Так почему же сегодня, когда США фактически заявили о выходе из конфликта на Украине, по крайней мере в вопросе поставок ей новых партий оружия, а у Европы и Киева наблюдаются объективно большие проблемы с сохранением боеспособности ВСУ, истерия о «скорой победе над Россией» в западных СМИ и выступлениях тамошних политиков просто-таки зашкаливает?
Что это — психологическая атака на Россию или накачка провоенных настроений в собственном обществе в преддверии начала большой полномасштабной войны? Согласно последним опросам общественного мнения, большинство европейцев и американцев уверены, что в ближайшие 10 лет начнется третья мировая.
От 41 до 55% респондентов в пяти опрошенных европейских странах — Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании — заявили, что еще одна мировая война, по их мнению, весьма или вполне вероятна в течение следующих 5-10 лет. И эту точку зрения разделяют 45% американцев. От 68 до 76% ожидают, что любой новый конфликт будет связан с ядерным оружием, говорится в результатах исследования.
То есть, как видим, психологический результат достигнут. Но что если мы имеет дело с когнитивной войной, часть которой — активно насаждаемые паника и истерия?
Задача их вовсе не только в том, чтобы испортить нам приближающийся праздник, но и в том, чтобы приблизить начало новой войны, убедив всех и каждого в ее неизбежности.
Войны, которая, по задумке наших врагов, только и может решить эконмические и политические проблемы Европы и всего национал-глобалистского проекта.
В этой связи особую тревогу вызывают активно муссирующиеся слухи о подготовке киевским режимом и его заграничными кураторами некоей антироссийской диверсии невероятного масштаба и такого же уровня подлости и цинизма. Ответом на такую диверсию, как говорят, может стать новый удар «Орешником» по целям на Украине.
Пойдут ли наши враги на такой шаг — скоро узнаем. Но, боюсь, припертые к стене ощущением скорого поражения «украинского рейха», они способны на самые крайние и жестокие меры. Недооценивать это не стоит.