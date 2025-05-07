Накануне 80-летия Победы глава МИД России Сергей Лавров отметил, что сегодня ситуация в Европа во многом тождественна той, что была накануне начала Великой Отечественной войны.

«Сейчас против нас тоже сплотились под знаменем нацизма, причем в буквальном смысле этого слова, поддерживая откровенно расистский антироссийский режим Зеленского, который проводит факельные шествия и бросает в мясорубку бойцов с шевронами нацистских дивизий на рукавах. И так же, как в рамках операции „Немыслимое“, нам объявляют угрозу нанесения стратегического поражения на поле боя», — подчеркнул глава ведомства.

Именно в силу этой тождественности очень важно, по словам Лаврова, не только хранить память о героях, которые обеспечили нам будущее, но и помнить о бесценном дипломатическом опыте и уроках, «особенно в нынешней ситуации, когда против нас опять ведет войну практически вся Европа, поставленная под ружье и нацистские знамена».

Между тем, если уж брать, что называется, по Гамбургскому счету, между событиями сегодня и 84-летней давности есть одно существенное различие.

Тогда военная машина Третьего рейха, на которую действительно работала вся Европа, была куда мощнее, чем тем силы, что могла противопоставить ей Красная армия. И наша Победа в той войне действительно ковалась на основе величайшего мужества всего советского народа.