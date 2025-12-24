Юрист Яковлева рассказала, что сотрудника можно привлечь к работе в праздники с его согласия

Юрист по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала о правилах привлечения сотрудников к работе в праздничные дни. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Как пояснила специалист, по закону привлекать работников к труду в праздники запрещено, однако с их согласия это возможно.

«Исключения, когда согласие не требуется, есть, но они касаются вопросов, связанных с предотвращением катастрофы, стихийных бедствий», — предупредила эксперт.

По ее словам, при привлечении сотрудника в праздничные выходные ему положена дополнительная компенсация. Это может быть единоразовая выплата, оплата в двойном размере или предоставление другого дня отдыха.