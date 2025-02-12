Наследственное дело после смерти Маслякова открыли в Москве

В Москве открыли наследственное дело после смерти телеведущего Александра Маслякова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Судя по его документам, родственники знаменитости смогут претендовать на имущественные права и обязанности, а также на само имущество Маслякова.

Телеведущий и руководитель КВН скончался 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Его похоронили 11 сентября на Новодевичьем кладбище в столице.

Ранее стало известно, что вдову ведущего, главного редактора телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову оштрафовали на четыре тысячи рублей по статье «Злоупотребление свободой СМИ». Причиной наказания, назначенного Таганским районным судом, стало то, что в эфире показали старые выпуски передач с участием артистов-иноагентов без маркировки.