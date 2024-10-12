Названа причина административного штрафа вдовы Маслякова

Вдову Маслякова оштрафовали за показ на КВН ТВ артистов-иноагентов без плашки

Выписанный Таганским районным судом Москвы административный штраф на четыре тысячи рублей вдове основателя КВН и главному редактору «КВН ТВ» Светлане Масляковой связан с показом в эфире старых выпусков программ с участием артистов-иноагентов без маркировки. Об этом сообщила пресс-служба судов российской столицы .

В ведомстве пояснили, что в эфире телеканала показали комика Семена Слепакова*, выступавшего на сцене, и сидящего в жюри лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича*.

За показ в эфире артистов-иностранных агентов без маркировки главного редактора Светлану Маслякову оштрафовали по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации на четыре тысячи рублей.

О выписанном Светлане Масляковой штрафе стало известно еще во вторник, 8 октября. Но тогда пресс-служба судов Москвы не указала в своем сообщении причин, указав только статью. После сообщение отредактировали.

* включены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов.