НАСА напечатало на 3D-принтере жилище для симуляции жизни на Марсе

В октябре НАСА запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе. Четырех астронавтов поместят в напечатанную на 3D-принтере модель жилища, сообщила пресс-служба ведомства.

Эксперимент проведут в космическом центре НАСА в Хьюстоне. Он поможет собрать данные, которые в будущем поспособствуют исследованиям Марса, Луны и других космических объектов.

Команда столкнется с реалистичными сбоями оборудования, ограничениями ресурсов, изоляцией, задержками связи, ограничением подвижности и другими стрессовыми ситуациями.

Астронавтам предстоит выполнять оперативные задачи и научные исследования, включая выращивание овощей, имитацию прогулок по Марсу, роботизированные операции и активности.

Волонтерами станут полковник американских Космических сил Эллен Эллис, летчик-испытатель ВВС США Росс Элдер, технический директор из аэрокосмической промышленности Джеймс Спайсер и инженер Мэттью Монтгомери. Их миссия завершится 31 октября 2026 года.

Ранее НАСА отказалось от обещания высадить на Луну первую женщину и темнокожего.