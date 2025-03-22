НАСА отказалось от обещания высадить на Луну первую женщину и темнокожего

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ( НАСА ) отказалось от публичного обещания высадить на Луну первую женщину и первого темнокожего человека. Это решение последовало в ответ на директивы президента США Дональда Трампа по искоренению практики многообразия, равноправия и инклюзивности (DEI) в федеральных агентствах

Это обещание НАСА было центральным пунктом программы «Артемида», в рамках которой на поверхность земного спутника планируется высадить людей в 2027 году. На странице проекта ранее было обещание высадить «первую женщину, первого темнокожего человека и первого астронавта-партнера из другой страны на Луну».

В НАСА заявили, что обновят формулировки относительно планов отправки экипажа, как только узнают больше о планах администрации Трампа об исследовании поверхности Луны. Действия космического управления соответствуют требованиям приказа об удалении упоминаний о программах и инициативах в области многообразия, равноправия и инклюзивности.

Трамп в январе приказал НАСА отменить удаленный формат работы. Вернувшись в офис, работники столкнулись с нехваткой мебели и насекомыми. За пять лет штаб-квартиру НАСА в Вашингтоне облюбовали тараканы