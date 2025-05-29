«Народозамещение». В Думе указали на проблему с мигрантами в России

Депутат Обухов: в стране идет не трудовая миграция, а народозамещение

Система адаптации мигрантов в России сегодня не работает. Основная причина — нежелание самих мигрантов интегрироваться в общество. Об этом в беседе с Ura.ru заявил председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов.

«Адаптация мигрантов — это не главная проблема. Основной перекос в том, что у нас идет не трудовая миграция, а народозамещение», — отметил депутат.

По его мнению, приезжие не стремятся интегрироваться и адаптироваться в обществе, а хотят занять места коренных жителей.

«Люди, которые хотят адаптироваться, так себя не ведут на территории, которую не собираются захватывать и завоевывать», — подчеркнул он.

Депутат Обухов отметил, что, по мировым данным, если мигранты составляют более 20% населения, коренные жители начинают стремительно вытесняться, а их взгляды заменяются чуждыми.

Каждый год в Россию приезжают около 10–12 миллионов мигрантов, отметил он. Население страны составляет 145 миллионов человек. В крупных городах и некоторых регионах, таких как Калужская область, доля мигрантов превышает 20%. Это выходит за рамки контроля. Речь идет не о финансовой поддержке, а о немедленном прекращении незаконной миграции.

В последний год в России идет активная работа по совершенствованию миграционного законодательства. Директор 1-го департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян заявил, что необходимость наведения порядка в этой сфере назрела.

Ранее стало известно, что в Пензе 10 тысяч мигрантов могли незаконно получить российское гражданство.