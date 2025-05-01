В России назрело наведение порядка в миграционной сфере

В последний год в России идет активная работа по совершенствованию миграционного законодательства. Необходимость наведения порядка в этой сфере назрела, заявил РИА «Новости» директор 1-го департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.

Он предложил в этом контексте ориентироваться в первую очередь на работу российских профильных ведомств в соответствии с поручениями руководства страны. Помимо наведения порядка в миграционной сфере, необходимо совершенствовать сопутствующие процедуры, включая цифровизацию и борьбу с незаконной миграцией.

В этой связи в России в последний год ведется активная работа по совершенствованию миграционного законодательства.

«Предпринимаемые в этом контексте шаги обусловлены интересами национальной безопасности», — подчеркнул Агасандян.

Накануне ФСБ пресекла канал незаконной миграции на Кубани. К ответственности привлекли 14 человек.