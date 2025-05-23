В Пензе 10 тысяч мигрантов могли незаконно получить российское гражданство

Mash: в Пензе задержали экс-руководителя управления миграции и его заместителя

Экс-начальник управления по вопросам миграции УМВД по Пензенской области попал в поле зрения правоохранителей. Его подозревают во взяточничестве, сообщил Telegram-канал Mash.

По версии следствия, он со своим заместителем за взятки незаконно оформлял мигрантам гражданство, вид на жительство и другие документы. Всего было выявлено около 10 тысяч случаев. Уголовное дело завели по статье «Организация незаконной миграции».

Теперь в Пензе у мигрантов массово проверяют законность получения российского гражданства и разрешения на временное проживание.

Кроме того, подозреваемые предупреждали бизнесмена, нанимавшего на работу мигрантов, о скорых проверках МВД. Мужчин задержали в апреле по делу о получении взяток. В ходе проверки стало известно и о других преступлениях.

Также у экс-начальника управления по вопросам миграции УМВД Пензы и близких выявили в собственности имущества на 32 миллиона рублей. Он имел жилье в Москве и был собственником нескольких квартир в Пензе.

Ранее стало известно о задержании начальника управления по вопросам миграции МВД России по Ростовской области. По версии следствия, он организовал в регионе незаконную миграцию.