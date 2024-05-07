Народосбережение назвали стратегической линией развития современной России | 360°

Эксклюзив 07 мая 2024, 15:25 Народосбережение назвали стратегической линией развития современной России Лантратова: народосбережение — стратегическая линия развития современной России РИА «Новости»

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Владимир Путин принес присягу на верность народу и государству и вступил в должность президента России. Это уже пятый срок его президентских полномочий. Своими действиями глава государства доказал, что интересы и безопасность народа ставит превыше всего, заявила в комментарии 360.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Президенту удалось выстроить государственную систему, устойчивую к любым угрозам. Мы это особенно ярко видим по событиям последних лет», — подчеркнула депутат.

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Она обратила внимание, что Россия достойно отвечает на любые вызовы и доверяет курсу главы государства.

«Основная цель этого президентского срока, как следует из речи главы государства, в приобретении Россией принципиально нового статуса на геополитической карте», — добавила Лантратова.

Также отдельное внимание в своей инаугурационной речи президент уделил народосбережению, сохранению традиционных семейных ценностей, многовековых традиций страны.

«Народосбережение — это стратегическая линия развития современной России», — выразила уверенность собеседница 360.ru.