«Народный фронт» поздравил россиян с Днем семьи

Представители «Народного фронта», артисты и военнослужащие в честь Дня семьи, любви и верности рассказали о семейных ценностях и традициях. Они поздравили россиян с праздником и ответили на вопросы о своих близких.

Народный артист России Дмитрий Певцов признался, что для него особой датой является 7-е число каждого месяца. Он отмечает особый праздник — День мамы, то есть его супруги.

Это день нашей встречи, день рождения моего сына Елисея и мой месяц, семерка. Мы поздравляем маму, дарим ей цветы

Певица и участница Команды Путина Ирина Ортман сообщила, что в ее семье уважают поговорку «Хватит спать, так жизнь проходит!», а также уделяют большое внимание пунктуальности.

Руководитель исполкома «Народного фронта» в Республике Башкортостан Виталий Брыкин отметил, что в его семье есть одна главная традиция — посадка картошки. Он добавил, что ее соблюдают каждый год.

Сербский снайпер Деян Берич поделился, что в его семье есть традиция отмечать день святого Иоанна Крестителя.

«У серба есть своя „крестная слава“ — у каждой семьи есть свой святой. Наша „слава“ — 20 января, святой Иоанн Креститель. Собираются друзья, родственники. День посвящен святителю Иоанну, защитнику нашей семьи», — подчеркнул военный.

Ранее о семье рассказал исполнитель и победитель шоу «Народный артист» Алексей Гоман. По его словам, семейный очаг является важной опорой в жизни каждого человека.