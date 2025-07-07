Музыкант Алексей Гоман рассказал, что считает семейный очаг важной опорой в жизни

Исполнитель и победитель шоу «Народный артист» Алексей Гоман выступит в качестве главного гостя на концерте, посвященном Дню семьи, который состоится 8 июля в Большом концертном зале «Октябрьский». Музыкант поделился с изданием «Петербургский дневник» своим взглядом на понятие семьи и рассказал о личном опыте.

Семья, по словам Алексея, символизирует надежность, надежду и вдохновение, помогающее преодолевать трудности и достигать новых высот. Он признался, что считает семейный очаг важной опорой в жизни каждого человека.

Говоря о личной жизни, Алексей уточнил, что слух о статусе «завидного жениха» не соответствует действительности. Он подтвердил, что однажды мог размещать анкету на сайтах знакомств примерно 15–20 лет назад, но делал это скорее ради интереса, нежели серьезных намерений. Относительно выбора будущей супруги музыкант пошутил, что предпочел бы выбрать «невесту», а не оставаться в роли «жениха».

Отвечая на вопрос о предпочтениях в женщинах, Алексей признал, что его вкусы довольно широки и непредсказуемы. Он уверен, что настоящая химия между людьми возникает спонтанно и невозможно заранее определить критерии идеального партнера.