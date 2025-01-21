Народный фронт помог решить проблемы россиян в сфере ЖКХ и здравоохранения

Представители Народного фронта помогают решить проблемы россиян, обратившихся на прямую линию президента Владимира Путина. Движение взяло на контроль вопросы в сфере в ЖКХ и здравоохранения, сообщила пресс-служба организации.

Общественникам удалось разрешить проблемы в кратчайшие сроки. Например, в Мурманске пресекли строительство автомастерской, которую хотели возвести в опасной близости к детсаду и жилым домам. Благодаря Народному фронту прокуратура обратила внимание на проблему — решение на стройку признали незаконным.

«Жители СНТ „Дубрава“ из Вологодской области обратились на прямую линию с проблемой отсутствия уличного освещения. Дети были вынуждены добираться до автобусной остановки в темноте. Народный фронт связался с администрацией Вологодского округа, в результате в поселке установили пять фонарей», — рассказали в пресс-службе.

Освещение также восстановили в поселке Сафоново Мурманской области. В селе Соколово в Республике Коми жители пожаловались на холод в домах. После того, как Народный фронт связался с властями, в населенный пункт приехали грузовики с углем.