Народный фронт помог решить проблемы россиян в сфере ЖКХ и здравоохранения
Представители Народного фронта помогают решить проблемы россиян, обратившихся на прямую линию президента Владимира Путина. Движение взяло на контроль вопросы в сфере в ЖКХ и здравоохранения, сообщила пресс-служба организации.
Общественникам удалось разрешить проблемы в кратчайшие сроки. Например, в Мурманске пресекли строительство автомастерской, которую хотели возвести в опасной близости к детсаду и жилым домам. Благодаря Народному фронту прокуратура обратила внимание на проблему — решение на стройку признали незаконным.
«Жители СНТ „Дубрава“ из Вологодской области обратились на прямую линию с проблемой отсутствия уличного освещения. Дети были вынуждены добираться до автобусной остановки в темноте. Народный фронт связался с администрацией Вологодского округа, в результате в поселке установили пять фонарей», — рассказали в пресс-службе.
Освещение также восстановили в поселке Сафоново Мурманской области. В селе Соколово в Республике Коми жители пожаловались на холод в домах. После того, как Народный фронт связался с властями, в населенный пункт приехали грузовики с углем.
Одними из самых частых на прямой линии Путина стали вопросы на тему здравоохранения. Пенсионер-инвалид из Череповца Василий Галкалюк пережил инсульт, после чего заработал перелом тазобедренного сустава.
«Народный фронт связался с главным врачом областной клинической больницы № 2, добился госпитализации пациента и дальнейшего обследования», — сообщили представители движения.
Также Народный фронт добился госпитализации жителя Мончегорска, страдающего от болей из-за дренажа. Семеро жителей Саратовской области обращались к президенту из-за проблем с льготными лекарствами. Через сутки после обращения общественников в региональный минздрав люди получили медикаменты.
За день до прямой линии Путина, которая состоялась в декабре 2024 года, к главе государства обратились более 1,6 миллиона человек, сообщили представитель Народного фронта.