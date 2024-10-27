Напавшего на журналистов зампосла Британии в России госпитализировали в Москве

Заместителя посла Великобритании в России Додда госпитализировали в Москве

Заместителя британского посла в России Томаса Додда госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«У дипломата диагностировали компрессионный стеноз чревного ствола. В настоящее время находится на обследовании у врачей», — сообщил источник.

Уточняется, что здоровью и жизни Додда ничто не угрожает.

Дипломат попал в неприятную ситуацию в терминале аэропорта Внуково. Он напал на российских журналистов, которые пытались задать ему вопросы. Додд вырвал бейдж одного из представителей прессы, а затем толкнул девушку с микрофоном.

Дипломат прибыл в Россию, чтобы проинспектировать работу посольства после лишения шести сотрудников диппредставительства аккредитации из-за обвинений в шпионаже.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нападение Додда на сотрудников СМИ примером нынешнего состояния властей Великобритании и ее общества.