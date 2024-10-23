Захарова осудила нападение Додда на журналистов во Внукове

Британские дипломаты, один из которых напал на российских журналистов в аэропорту Внуково, продемонстрировали свое настоящее отношение к свободе слова и СМИ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщило РИА «Новости» .

По ее словам, в этом «вояже» в аэропорту можно увидеть все нынешнее состояние британского общества.

«Отношение ко всему: к высоким стандартам, о которых они постоянно заявляют, к свободе слова, к плюрализму средств массовой информации», — сказала Захарова.

Дипломат посоветовала Додду освежить в память российское законодательство на этот счет, вспомнив, что такое свобода слова, уважение к профессии журналистики и вернуть журналистам сорванный аккредитационный бейдж вместе с извинениями.

Так дипломат прокомментировала поведение советника-посланника посольства Великобритании в России Томаса Додда, который набросился на журналистов в аэропорту Москвы и сорвал аккредитационный бейдж у одного из них. Кроме того, он толкнул девушку с микрофоном, которая задала ему вопрос.