Заместитель британского посла накинулся на российского журналиста в аэропорту

Заместитель посла Великобритании в России Том Додд устроил потасовку с российскими журналистами в аэропорту Внуково. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Руководитель Директората Центральной Азии и Восточной Европы Кристофер Аллан и его заместитель Лоррейн Фасси, которых сопровождал Додд, прибыли в Москву 22 октября.

В терминале воздушной гавани работали представители прессы, которые пытались задать дипломатам вопросы, однако вместо этого Додд сначала вырвал бейдж у одного из журналистов, а затем толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.

Аллан и Фасси прибыли в столицу для инспекции работы британского посольства в России из-за ситуации с лишением аккредитации шести работников дипломатического представительства.

Ранее представитель МИД Мария Захарова раскритиковала МИД Великобритании. По ее словам, деятельность дипломатов находится «за гранью добра и зла».