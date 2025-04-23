Налоговый вычет на похороны предложили ввести в России

Активисты движения «Сорок Сороков» обратились в Госдуму с предложением ввести налоговый вычет на похороны. Об этом сообщил Life.ru .

По мнению авторов предложения, такая мера поддержит семьи финансово, ведь похороны сопряжены с большими затратами. Кроме того, она выведет рынок ритуальных услуг из тени и повысит налоговые поступления, поскольку сегодня многие расплачиваются за похороны наличными.

Ранее 62-летняя жительница Москвы получила два года общего режима за то, что передала 340 тысяч рублей взятки от «черных ритуальщиков» сотрудникам правоохранительных органов, чтобы последние передавали информацию об умерших.

А ритуальное агентство из Твери попало в скандал из-за рекламы услуг под песню Валерия Меладзе.