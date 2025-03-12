Похороны под попсовую музыку. Общественники пожаловались на ритуальное агентство из Твери

Полиция проверит компанию из Твери из-за видео с похорон под песни Меладзе

Ритуальное агентство из Твери рекламировало свои услуги с помощью видеороликов с похоронами под композицию «Небеса» певца Валерия Меладзе. Такая демонстрация похоронного процесса грубо противоречит традициям русского народа, заявил в комментарии 360.ru директор правозащитного центра «Сорок Сороков» Георгий Солдатов.

Организация обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить агентство на предмет хулиганства.

«Считаем, что изображение процесса похорон, погребения в таком ключе, под попсовую музыку, оскорбляет человеческое достоинство и нравственность, а также выражает явное неуважение к обществу. Поэтому мы направили заявление в полицию», — отметил Солдатов.

По данным Telegram-канала Mash, теперь тверской компании может грозит штраф от 800 тысяч до миллиона рублей, а также изъятие оборудования, на которое снимались ролики. МВД назначило проверку.

Некоторые ритуальные агентства также отличились необычными похоронными церемониями. Россиянам предлагают упокоить прах усопшего в грампластинке или установить памятник со встроенным телевизионным экраном.