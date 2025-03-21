В Москве ритуальное агентство попыталось заплатить полиции за информацию об умерших

Москвичку осудили за передачу взятки полицейским за данные об умерших

В Москве женщину осудили за передачу взятки от «черных ритуальщиков» за предоставление данных о смерти граждан. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Следователи выяснили, что 62-летняя Валентина Церетели предложила предпринимателю, который занимается организацией похорон, заплатить правоохранителям за сообщения о смерти людей.

«Такая информация была необходима предпринимателю для последующего заключения договоров на организацию похорон с родственниками умерших и предоставления связанных с ними частных ритуальных услуг», — заявили в пресс-службе.

Данные помогли бы получить больше денег и увеличить прибыль бизнеса. За «владение» информацией о смерти граждан, Церетели передала более 340 тысяч рублей сотруднику дежурной части. Тот разделил их между соучастниками.

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

В прошлом году ритуальщики в Сургуте протащили труп по асфальту на глазах у прохожих. Пугающая картина шокировала некоторых очевидцев.