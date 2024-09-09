ФНС заблокировала счета компании Гоши Куценко из-за долгов

Mash: Куценко оказался должен ФНС более 200 тысяч рублей

Актер Гоша Куценко задолжал Федеральной налоговой службе 267 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника Telegram-канала, за долги ведомство заблокировало счета одной из компаний артиста.

Куценко владеет тремя фирмами: ИП, которое занимается исполнительскими искусствами, ООО «Кинокомпания „Сцена“» и торговой компанией ООО «Арт Волна». Налоговая запретила проводить какие-либо операции со счетами «Арт Волны», отметили в публикации.

Также Mash сообщил, что Куценко с апреля 2024 года не оплатил 60 штрафов ГИБДД на сумму около 48 тысяч рублей.

«Из них 45 превышений скорости, четыре — стоянка в неположенном месте, пять — забыл оплатить платку, два — за нарушение разметки. Три штрафа по 1500 рублей за проезд по платной дороге», — сообщил источник Telegram-канала.

Ранее ФНС пригрозила блокировкой счета в банке блогеру Вале Карнавал. Девушка задолжала налоговой 241 тысячу рублей.