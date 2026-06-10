Миллиардный ущерб от браконьерского вылова краба зафиксирован в Хабаровском крае

В Хабаровском крае участников преступного сообщества заподозрили в незаконной добыче камчатского краба на сумму более одного миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

В отношении шестерых местных жителей возбудили уголовное дело. Их подозревают в создании и руководстве преступным сообществом, а также его структурными подразделениями для совершения одного или нескольких тяжких преступлений. Поводом для расследования стали результаты оперативно-разыскных мероприятий сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

«Следствием установлено, что с января 2023 по март 2026 года один из жителей края создал и осуществлял руководство деятельностью преступного сообщества, целью которого являлась незаконная добыча камчатского и синего краба, обитающих в Охотоморской подзоне Аяно-Майского района», — заявили в ведомстве.

Одни участники сообщества занимались выловом живого краба, его сортировкой, варкой и составлением подложных документов, другие перерабатывали нелегально добытого краба, упаковывали и хранили готовую продукцию без маркировки, третьи сбывали эту продукцию на территории края.

За три года противоправной деятельности участники добыли более 250 тысяч килограммов живого краба. Общая сумма ущерба государству составила свыше одного миллиарда рублей. Для компенсации во время следствия наложили арест на имущество подозреваемых на сумму более 450 миллионов рублей.

Сейчас решают вопрос о мере пресечения для участников. Одного из них объявили в розыск. В домах подозреваемых провели обыски, изъяли документы и средства связи.