Саженец в память об отце Путина появился в парке «Патриот» к 80-летию Победы

В подмосковном парке «Патриот» появился саженец в память о Владимире Спиридоновиче Путине — участнике обороны Ленинграда и отце президента России. Его посадили во время торжественной церемонии, посвященной 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили в «РИА Новости» .

На мероприятии из саженцев выложили геоглиф «80 Лет Победы» с изображением пятиконечной звезды — символа Победы. Каждое дерево посвящено героям Великой Отечественной войны и участникам СВО.

Саженец, который вошел в изображение пятиконечной звезды, высадил председатель Всероссийского общества охраны природы, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Ранее к акции «Бессмертный полк» в Пекине присоединились более 1,2 тысячи человек. Дети и взрослые, держа в руках портреты своих героев и красные флаги, прошли торжественным маршем под звуки военных песен по территории посольства России в Китае.