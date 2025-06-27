Наемник О’Лири из США попал в список террористов
Американского наемника Райана О’Лири* внесли в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом сообщил сайт Росфинмониторинга.
«О’Лири Райан Дэвид*, (Ryan David O’Leary), 18.12.1986 года рождения, город Карролл штата Айова Соединенных Штатов Америки», — отметили в списке.
В апреле в реестр террористов внесли публициста, поэта и философа Вадима Штепу**. Он уехал из России в декабре 2015 года. В перечне Росфинмониторинга указали, что Штепе** 54 года, он является уроженцем Петрозаводска.
Ранее в Сети появилась информация об ужесточении контроля за финансовыми операциями лиц, занесенных в перечень экстремистов и террористов. Их обяжут использовать специализированные банковские счета. Благодаря этой мере Росфинмониторинг сможет предотвратить случаи, когда деньги получают находящиеся в розыске люди.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Физическое лицо, признанное иноагентом в России, также внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.