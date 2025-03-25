В России ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске

Власти России предпринимают новые шаги к ужесточению контроля за финансовыми операциями лиц, занесенных в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщил РБК .

По информации источника издания, соответствующий законопроект инициировал Росфинмониторинг. Документ обяжет занесенных в списки террористов и экстремистов людей использовать специализированные банковские счета и получать обязательное согласие на осуществление операций, связанных с поддержанием жизнедеятельности.

Проект уже утвердила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, в будущем его рассмотрят на нижней палате парламента.

Представитель Росфинмониторинга объяснил, что такая мера позволит эффективнее контролировать расходование средств, не допуская их получения, например, по доверенностям в случаях, когда такие люди находятся в розыске.

Ранее перечень террористов и экстремистов пополнила поэтесса Вера Полозкова*.

*Лица, внесенные в список террористов и экстремистов