Иноагента Штепу добавили в список террористов и экстремистов

Росфинмониторг внес в перечень террористов и экстремистов в России публициста, поэта и философа Вадима Штепу*. Соответствующая запись появилась в базе данных ведомства.

«Вадим Владимирович Штепа*, город Петрозаводск Карельской АССР. 05.08.1970 года рождения», — указали в публикации.

В настоящее время 54-летний Штепа* проживает за рубежом. Он уехал из России еще в декабре 2015 года.

Ранее стало известно, что в России ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске. Документ обяжет находящихся в списках террористов и экстремистов людей получать обязательное согласие на осуществление операций и использовать специализированные банковские счета, связанные с поддержанием жизнедеятельности.

*Физическое лицо, признанное иноагентом в России, также внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.