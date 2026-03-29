Над Калининградом изменили маршруты воздушного движения 29 марта
Росавиация: в расписании аэропорта Калининграда возможны корректировки
В связи с изменением работы аэропорта Пулково воздушное движение над Калининградом ограничили. Об этом предупредила пресс-служба Росавиации.
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения для полетов в и из Калининграда», — отметили в агентстве.
В Росавиации добавили, что в аэропорту Храброво вероятны корректировки в расписании рейсов.
В ночь на 29 марта временные ограничения на выпуск и прием самолетов вводили в 12 российских аэропортах. Эти меры коснулись воздушных гаваней в Ульяновске, Саратове, Пскове, Пензе, Калуге, Домодедове, Внукове, Краснодаре, Самаре, Санкт-Петербурге, Казани и Жуковском.
Минобороны утром в воскресенье рапортовало об уничтожении 203 беспилотников над регионами России.