Началась регистрация на соревнования для разработчиков в СКФО

Пятый окружной хакатон проекта «‎Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «‎Россия — страна возможностей»‎ пройдет в Грозном 5 по 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе РСВ.

Участникам предстоит собрать команду IT-специалистов и за 42 часа решить кейсы от бизнеса и государства. Поучаствовать в конкурсе предлагают жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Проект «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» — самое масштабное соревнование для профессионалов в сфере IT. Его основная цель — поиск, развитие и поддержка талантливых специалистов по созданию продуктов и сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Участники проекта получат не только дополнительные возможности для карьерного роста, но и уникальный цифровой профиль. Регистрация продлится до 28 июня. Заявку можно подать на сайте.

«Мероприятие проходит в гибридном формате с возможностью участия онлайн или офлайн», — уточнили организаторы.

Уже стартовали Всероссийские конкурсы в области охраны труда. В них участвуют специалисты из разных отраслей экономики, организации среднего и малого бизнеса. Торжественное награждение победителей и призеров пройдет 11 сентября в Сочи.