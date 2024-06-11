Новые регионы поучаствуют во всероссийских конкурсах в области охраны труда

Всероссийские конкурсы в области охраны труда стартовали 10 июня и продлятся до 10 сентября. Торжественное награждение победителей и призеров пройдет 11 сентября в Сочи, сообщила пресс-служба Минтруда России .

В конкурсах каждый год участвуют специалисты из разных отраслей экономики, организации среднего и малого бизнеса. Прогрессивные работодатели демонстрируют свои концепции и методы, самые эффективные практики организации безопасной трудовой среды.

Поучаствовать в соревнованиях пригласили предприятия из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Всего будет шесть номинаций. Заявки на участие можно подать до 30 июня на сайте.

В России можно получить бесплатную консультацию по трудовым правам, а также пожаловаться на работодателя из-за их нарушений. Для этого существует сервис «Дежурный инспектор».