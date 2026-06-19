Набиуллина объяснила простудой свое отсутствие на ПМЭФ

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина впервые с начала июня появилась на публике после ухода на больничный, причиной стала простуда. Ее слова привел РБК .

Набиуллина в пятницу провела пресс-конференцию после заседания совета директоров регулятора, на котором ключевую ставку снизили до 14,25%.

«Я могу подтвердить, что действительно была простуда. На некоторое время потеряла голос, и единственное, что могу сказать, — поблагодарить тех, кто беспокоился о моем здоровье», — прокомментировала она свое «исчезновение».

В начале июня Набиуллина исчезла из перечня спикеров Петербургского международного экономического форума. Изначально ожидалось, что она выступит на двух сессиях — о кибермошенничестве и возвращении экономики к устойчивому росту. Позже в ЦБ объяснили, что председатель находится на больничном.

Представитель Кремля Дмитрий Песков призывал не строить теорий заговора вокруг отсутствия Набиуллиной.