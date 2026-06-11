Песков призвал не строить теорий заговора вокруг больничного Набиуллиной
Длительный больничный главы Банка России Эльвиры Набиуллиной не должен становиться основанием для теорий заговора, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.
У Пескова спросили, обеспокоен ли президент Владимир Путин состоянием главы ЦБ и известно ли, когда она приступит к работе.
Пресс-секретарь ответил, что не считает правильным обсуждать здоровье человека в подобном формате.
«Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного», — заметил он, и добавил, что болезнь Набиуллиной не должна становиться поводом для теорий заговора. Песков пожелал ей скорейшего выздоровления.
Ранее глава Банка России не смогла 4 июня принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, потому что взяла больничный. По той же причине она пропустила конференцию НАУФОР, которая состоялась 9 июня.