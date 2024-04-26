Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки в России | 360°

Общество 26 апреля 2024, 18:12 Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки в России РИА «Новости»

Читать 360 в

Базовый сценарий Центрального банка подразумевает снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года, однако вероятен и ее рост. Об этом на брифинге по итогам заседания совета директоров регулятора заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В пятницу, 26 апреля, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Набиулина отметила, что уже со второго квартала экономика страны перейдет к более сбалансированным темпам роста, а повышения будет достаточно, чтобы вернуть инфляцию к уровню, близкому к цели уже в конце текущего года.

Реклама

«При таком сценарии во втором полугодии произойдет снижение ключевой ставки. Когда именно оно произойдет, зависит от динамики замедления нынешнего уровня цен. Не исключаем сохранение действующей ставки до конца года при медленной дезинфляции», — заявила она.

При этом глава ЦБ не исключила и повышение ставки, если спрос на услуги и товары будет опережать возможности расширения производства.

«О таком перегреве просигнализирует расширение кредитования и потребительской активности, усиление жесткости рынка труда. Все это скажется на инфляционных ожиданиях, поэтому рост ключевой ставки мы не исключаем. Однако базовым этот сценарий не является», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки в третьем квартале года.