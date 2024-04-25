Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки | 360°

Общество 25 апреля 2024, 18:35 Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки Глава ВТБ Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки в третьем квартале года РИА «Новости»

Читать 360 в

Центральный банк может снизить ключевую ставку в третьем квартале 2024 года. Таким прогнозом в кулуарах съезда Российского союза предпринимателей и промышленников поделился глава ВТБ Андрей Костин, его слова привел kp.ru.

«Сейчас Центробанк, я думаю, не снизит ставку, может, и правильно это. Думаю, что снизят в третьем квартале 2024 года», — сказал он.

Реклама

Глава ВТБ отметил, что регулятор активно следит за ситуацией вокруг роста инфляции и своевременно принимает необходимые меры.

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявляла, что ключевую ставку снизят в том случае, если инфляция начнет устойчиво замедляться. По ее оценке, повышение ставки помогло защитить доходы россиян.

На заседании совета директоров в конце мая Центробанк сохранил ставку на уровне 16% годовых. Это значение регулятор установил еще в декабре 2023 года.