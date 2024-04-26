Центробанк сохранил ключевую ставку в 16% | 360°

Важное 26 апреля 2024, 13:33 Центробанк сохранил ключевую ставку в 16% Центробанк снова решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% РИА «Новости»

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Банк России решил сохранить ключевую ставку. Она осталась на уровне 16%. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Совет директоров Банка России 26 апреля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», — указали в Центробанке.

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В пресс-службе регулятора уточнили, что инфляционное давление постепенно слабеет, но все же остается высоким. В стране наблюдается повышенный внутренний спрос, который превышает возможности по расширению предложений. Из-за этого инфляция будет идти к цели медленнее февральских прогнозов, добавили в Банке России.

В начале апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала условия снижения ключевой ставки. По ее словам, это может произойти во второй половине 2024 года, если инфляция продолжит замедляться. Также она сообщила, что повышение ключевой ставки в прошлом году защитило доходы россиян. Благодаря этой мере удалось замедлить инфляцию.