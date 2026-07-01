Набиуллина назвала препятствия для роста производительности труда в России

Набиуллина назвала напряженность на рынке труда ограничителем для экономики РФ

Для российской экономики ограничителем выступают несколько факторов, в том числе напряженность на рынке труда. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«В условиях структурных изменений одни отрасли растут, а другие должны снижать долю, спрос на них падает. Многие бизнесы воспринимают снижение спроса как временное», — объяснила она.

Набиуллина обратила внимание, что, несмотря на падение спроса, компании пытаются удержать рабочую силу даже в убыток себе.

«Основным ограничителем является напряженность на рынке труда. Но это же и возможности, возможности лучше использовать трудовые ресурсы», — добавила глава Центробанка.

Министр экономического развития Максим Решетников днем ранее заявил, что в ряде отраслей появился дефицит кадров, поэтому рынок труда начал остывать.