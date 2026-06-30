Рынок труда в России начал остывать
Решетников заявил об остывании рынка труда из-за избытка кадров
Российский рынок труда начал постепенно остывать, в некоторых отраслях возник избыток кадров. Об этом «Вестям» сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
«В целом мы видим, что рынок труда, скажем так, остывает», — отметил он.
Решетников уточнил, что соотношение кадров и вакансий в отраслях экономики нормализуется.
«В каких-то секторах видим четырехдневку, в каких-то — неполную загрузку. Особенно сектор машиностроения, инвестиционные товары, что в первую очередь страдает от охлаждения экономики, там есть избыток», — добавил министр.
Глава Минэкономразвития добавил, что играет роль и структурная перестройка экономики.
«Приходят представители отрасли, которым сложно, шахты глубокого залегания, откуда большая себестоимость добычи природных ресурсов», — заключил он.
Премьер-министр Михаил Мишустин называл дефицит кадров вызовом российской экономики.