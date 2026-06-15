Набиуллина 19 июня выступит на пресс-конференции по ключевой ставке

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступит на пресс-конференции, посвященной итогам заседания по ключевой ставке. Об этом сообщил телеграм-канал регулятора.

Пресс-конференция состоится в 15:00 19 июня.

«В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин», — заявили в Центробанке.

Ранее глава ЦБ не смогла присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме из-за больничного. По той же причине она пропустила конференцию НАУФОР, прошедшую 9 июня.

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не строить теорий заговора вокруг больничного Набиуллиной. Он отметил, что ничего особенного не случилось, все люди сталкиваются с болезнями. Также пресс-секретарь президента пожелал ей скорейшего выздоровления.