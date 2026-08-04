На Земле закончилась магнитная буря

Магнитная буря, которая началась на Земле 2 августа, закончилась. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как рассказали ученые, остаточные возмущения, которые продолжались более суток, также прекратились. Риска, что бури снова начнутся, нет.

Первая августовская магнитная буря месяца произошла в первый же день месяца. Тогда специалисты классифицировали ее мощность между слабой G1 и обычной G2.

Недавно врач-невролог военной медицинской академии Павел Хорошев объяснил механизм воздействия магнитных бурь на организм на примере принципа работы Dyson, у которых нет мотора.