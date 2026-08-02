Землю накрыла первая августовская магнитная буря

Выброс плазмы от вспышки на Солнце достиг Земли 2 августа. Началась первая за месяц магнитная буря, которая продлится несколько часов. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Последний месяц лета не стал долго раскачиваться, и менее часа назад все же началась первая магнитная буря августа, она же шестая магнитная буря лета», — заявили ученые.

Это явление связано с корональным выбросом массы 30 июля, плазма достигла Земли еще днем. Специалисты классифицировали мощность бури между слабой G1 и обычной G2. По прогнозу, она продлится не дольше четырех-шести часов.

Ранее врач-невролог военной медицинской академии Павел Хорошев объяснил принцип воздействия магнитной бури на организм. Он сравнил это явление с работой модного фена.